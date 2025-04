Sada je na svoj Instagram objavila nekoliko storija kako se igra sa sinom, koji je kao pravi dečak ljubitelj igračaka koje imaju točkove. Tako on pokušava da vozi bicikl, ali i vuče autić, a sve to je snimila njegova majka.

Ono što se u ovim snimcima razlikuje od prethodnih je to što je do sada Marija uvek raznim stikerima prekrivala detetovo lice, a sada to nije učinila. Doduše nigde se ne vidi skroz kako on izgleda. Ovaj njen potez mnoge je iznenadio jer svi znaju njen stav da ne želi da javnost bude upoznata s likom njenog deteta.