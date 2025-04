Porodica Lazić ove godine nije bila zajedno za Vaskrs

Darko Lazić iz prvog braka s Anom Sević ima ćerku Lorenu, iz vanbračne zajednice sa Marinom Gagić ima sina Alekseja, dok je sa suprugom Katarinom dobio naslednicu Srnu. On je priznao da se tu neće zaustaviti i ispričao je kako sa porodicom obeležava najradosniji praznik, Vaskrs.

Porodica Lazić ipak ove godine nije bila na okupu za najradosniji praznik.

- Nismo obraćali pažnju na datume, tako da smo zakazli svirke koje nismo mogli da odložimo. Pošto inače postim ceo post, jedva čekam da jedem pravu hranu.

1/5 Vidi galeriju Folk pevač Darko Lazić večeras kod Ognjena Amidžića gostuje zajedno sa sadašnjom suprugom Katarinom i bivšom ženom Anom Sević. Foto: Printscreen Pink

Darko je otkrio da mu je jako teško što nekad zbog posla praznike ne može da provede sa porodicom.

- Meni je Nova godina kao običan radni dan, ali mi je krivo kada na primer za Vaskrs ne mogu da budem kući ili kada se zadesilo da sam radio petog januara, a šestog je Badnje jutro i onda sam stigao posle podne kući, a trebao sam da budem već od rane zore kod kuće. Zbog toga mi je krivo kada za slavu, Božić, Vaskrs nisam kod kuće i gledam da stvarno te dane ne radim, ali ove godine se tako zadesilo. Ovakvi propusti se više neće dešavati jer sam napomenuo menadžerima da vode računa o tome - rekao je Darko.

Kaća je zatim dodala da joj ne pada teško što Darko nije često kući, jer je već navikla na to.

- Jedino mi je teško što ne putujem sa njim, što sam radila do skoro, a za ostalo sam navikla. Meni je lepo kada sam sama sa Srnom, uživam, a sa njim sam na kameri non-stop. Stvarno nam to ne predstavlja problem. Naravno da nam nedostaje, ali snalazimo se - rekla je Kaća.

1/5 Vidi galeriju Katarina i Darko Lazić Foto: Printskrin/Instagram

- Moja iskrenost me nikada nije koštala. Ja stojim iza toga da ljudi vole da čuju pravu istinu, i da ne možeš da im prodaješ maglu i da ih foliraš. Sve što je loše to je Darko, a u stvari mnogi od njih su u mnogo lošijem stanju nego ja, ali Bože moj, Darko je najgori. Zato sam ja odlučio da javno izađem i da pokažem da nisam samo loš primer, da mogu da budem i dobar primer, da mogu iz mojih grešaka da nauče. Znam koliko sam bio zagazio na lošu stranu i svima želim da se ugledaju na mene i da izađu iz toga - izjavio je pevač.

Lazić je otkrio da je na tu njegovu životnu promenu najviše uticala njegova supruga Katarina.

- Ima veze što je Kaća takva kakva jeste, ne samo što se vratila, već što je takva kakva jeste. Jedina je osoba koja nije htela da me menja na silu, nego je to radila nekako pametno i imala je strpljenja za sve. Ja sam bio čovek koji nije imao karakter, ali sam terao veliki inat, posebno sam najviše terao inat sam sebi i mene da neko promeni dok ja sam ne odlučim, to nije moglo. Kada sam osetio pravu ljubav i to da se neko trudi oko mene, ja sam se promenio - priznao je on, a Kaća je zatim rekla da je znala da će se on kad-tad promeniti.

1/6 Vidi galeriju Katarina Lazić Foto: Printskrin/Instagram

- Razmišljala sam da odustanem, ali nikada nisam pomislila da se on nikada neće promeniti i Darko zna moj jednu čuvenu rečenicu koju sam mu ja uvek govorila kada mi neke misli padnu na pamet: "Bićemo mi dobro!" To nam je glavna rečenica bila.

Darko je ispričao kako je to Kaća uspela da utiče na njega i šta je bio prelomni momenat da se on promeni.

- Mene nikada niste mogli da vidite tužnog, ja sam uvek bio nasmejan i sve sam to gutao i čuvao u sebi, što je ispalo jako loše. Sve je to raslo u meni i samo je došlo do kraja gde je puklo i moralo je da izbije iz mene. Katarina je bila tu uz mene i stalno smo pričali o tome. Ona je sve suptilo radila sa mnom i to je bio ključ uspeha. Na primer, ja dođem sa svirke, umoran, pijan, iznerviran, i vidim da njoj nije pravo, umesto da me napadne i počne da se dere na mene, ona je to prećutala i legli smo da spavamo. Ona je znala da bi ta jedna mala varnica izazvala haos i krenuli bismo da se svađamo. Nekada sam imao drugu priču, obrnutu, gde mi još više poraste nervoza, bes, agresija. Bukvalno, zna sa mnom i to je to - istakao je pevač, pa dodao da zna, da je nastavio da živi životom koji je živeo, samo bi sebi naneo zlo, ali ne i ljudima oko njega.

Foto: Printskrin/Instagram

- Siguran sam da nikom ne bih naneo zlo, već samo sebi. Tako da, uticalo je na mene mnogo to što sam ja psihički mnogo stabilna osoba, samo što sam inat. Inače, ja kad prelomim nešto u glavi i to je kraj. Moja najveća mana je što nemam sredinu - ili sam bio najgori ili sam bio najbolji. Do sada sam bio samo najgori, e sada ću da budem najbolji. Biću takav do kraja jer sam sebi zacrtao cilj i tako će biti, samo da me zdravlje posluži.

Foto: Printscreen/Instagram

Katarina redovno na mrežama dobija negativne komentare, a sada nam je otkrila kako se nosi sa njima.

- Ja mislim da im smeta što nisu na mom mestu i da je to najveći problem, pošto je Darko najpopularnija ličnost u Srbiji, tako da verujem da bi mnoge žene htele da budu na mom mestu i mislim da im to najviše smeta, pa mi zbog toga nalaze mane. Zameraju mi što nisam operisala nos, što nisam ovo, što nisam ono, ali svako ima pravo da budu prirodan. Kada biste videli kakve osobe me komentarišu, znali biste koliko je meni to sve smešno. Često objavljujem te ljude na svom profilu jer hoću da pokažem ljudima, pogotovu ako ih neko ko me prati poznaje, da vide koliko su zli, jer meni to ne smeta i smešno mi je, ali naći će se neko koga će to da povredi. Volela bih da se to zaustavi, ne zbog mene, nego zbog osoba koje nisu psihički jake da to izdrže - istakla je Kaća.

Darko je otkrio da li bi voleo da neko od njegove dece uplovi u muzičke vode.

Foto: Printskrin/Instagram

- Decu nikada ne bih forsirao na nešto. Ako želi i ako voli to, to ne znači da treba da bude pevač. Ako zna i ako ima talenta da peva, onda da, ali po svaku cenu da ne zna, a da hoće da bude na silu, to ne bih dozvolio nikad. Šta god da se oni odluče da budu u životu, ja ću ih podržati ako imaju smisla, talenta i dara - rekao je on.

Za kraj, pevač je priznao da bi voleo da Kaća i on pored Srne, imaju još dvoje dece.

- Planiramo drugo, želimo još dvoje dece, dečaka i devojčicu. Ja sam tako odlučio. Katarina se ovde ne pita ništa - istakao je pevač kroz smeh.

Kurir/Informer