- Ujutru čim ustanem kucamo se jajima! Pa to je opšti smeh, protkan pesmom, šalama, sećanjima na prošle dane, priče i dogodovštine! Raduje me generalno svo to šarenilo, razdraganost koju nosi Vaskrs kao najradosniji hrišćanski praznik! Raduje me naravno i bogata trpeza, pa može da padne i neki slatkiš!