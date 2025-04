Dok mnogi uživaju u tradicionalnim običajima, voditelj se na ovaj dan suočava s teškim trenucima zbog zdravstvenog stanja svoje majke , koja se već mesecima nalazi u bolnici. On je otkrio kako izgleda njegov Vaskrs ove godine, zašto nema planove ni želje, i zbog čega je doneo odluku da više ne prašta.

- Ništa nije kao do sada što je bilo! Pripremio sam sve za Vaskrs, ali nedostaje mi moja majka da se zajedno radujemo praznicima i da vidim taj njen osmeh pun zadovoljstva... Ne, ništa nije kao pre. Svega je puno, a srce je prazno i moje misli su u bolničkoj sobi u kojoj moja majka već 90 dana muči muku.

- Nemam planove niti bilo kakve želje osim jedne, a to je da se moja majka oporavi i da uživamo i dalje u blagodetima života. Svaki trenutak se molim za to i iskreno, to mi je jedina preokupacija. Nema emotivnih, nema poslovnih planova.