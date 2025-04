- Sad bukvalno mislim da sanjam na engleskom . Pre deset godina sam sve prevodila u sebi, danas to više ne radim. U tri dana sam tamo uradila 15 emisija i nije mi bilo teško, to mi je postalo normalno - kaže Didi, koja već godinama provodi mnogo vremena u Sjedinjenim Američkim Državama.

- Teško je, jako je naporno, puno odgovornosti, truda, putovanja i nespavanja, ali ja to volim. To je moj san, moj život. Rođena sam za to i Amerikanci su me super prihvatili. Obožavaju što sam iz Srbije i što sam toliko hrabra. Kažu: "Wow, ti si iz Srbije!“" Misle da je to Sibir i da je hladno. Kad im objasnim gde je Srbija i šta sam postigla, kažu da ne mogu da veruju - priča kroz osmeh.