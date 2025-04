Gostujući u emisiji Stars specijal na Kurir televiziji, muzička zvezda Dijana Janković, poznatija kao Didi Džej , govorila je o svom svetskom hitu "I like it", saradnji sa velikim američkim producentima i legendarnim koreografom, kao i o tome kako je pesma neplanirano postala viralna, osvojivši društvene mreže širom planete.

Upravo tada nastaje refren "I like it".

- On kaže: "Samo pevaj I like it, like it." Ja sam htela da ostavimo originalni refren koji smo već otpevali, ali on je insistirao. I dobro da jeste, jer je baš taj refren postao viralan - kaže Didi.