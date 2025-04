- To je najveći hrišćanski praznik, Vaskrsenje Gospoda Isusa Hrista i mislim da to treba proslaviti u krugu porodice. Farbanje jaja na Veliki petak je pod obavezno, i to je moja obaveza. Sprema se polako uskršnja trpeza, mesi se pogača. Naravno, meso se valja staviti na trpezu, mi ćemo imati teletinu, tako smo se dogovorili. Obično ide prasetina i jagnjetina, ali nešto u poslednje vreme ne jedemo tako puno mesa pa ćemo čisto malo da obeležimo, a i zbog praznika. Malo teletine, mladih krompirića, supice i sezonske salatice, i to je to – govorila je Suzana prošlog proleća za "Grand".