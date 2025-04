Roker Milić Vukašinović najradosniji hrišćanski praznik proslavlja kod kuće. On je prethodna četiri meseca proveo u bolnici na rehabilitaciji, nakon što mu je amputirana noga.

- Privikavam se na protezu, ali nije lako. Prva me je jako žuljala, ali sada je bolje. Još malo treba da se oporavim, biće to dobro. Bitno mi je da sam posle četiri meseca svojoj kući došao - zaključio je roker.

- Još malo i izlazim odavde, a od kolega me niko nije obišao – poneko samo pozove, i to na kratko. Svi su me zaboravili, bilo je dobro dok sam im valjao i dok sam bio zdrav - rekao je muzičar.