- Nisam volela, ali sam volela njegove priče. On je taj koji me je gurao i govorio da radim, on je bio Zvezde Granda, i Zvezda Granda su bili on. Funkcioniše sistem, ali on nedostaje, pored njega na današnji dan mi nedostaje moj stric, on me je iznenadio, sa njim sam bila bliža bnego sa mojim ocem.