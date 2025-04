- Zaostavio sam sebe, jer sam većinu godina potrošio na nebitne ljude i nebitne stvari, nisam vodio računa o sebi, o svom glasu, koji se pokvario. Mene su spasili ljudi koji su bili uz mene i koji me vole - rekao je Darko pa je dodao:

- Ja često govorim o svom životu, jer sam ja medijski propraćen, a ja hoću da ljudi kojima sam bio loš primer da vide da svaki čovek može da se promeni. Ja sam to shvatio kada sam osetio koji ljudi su me iskoristili i koji su me ostavili kada mi je bilo teško.