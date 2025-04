- Moja boja glasa je specifična samo na TV ekranu jer zaista imam preko 50 ljudi u studiju i uvek sam disonantna u želji da ih nadglasam i da me čuju. Ja zapravo vičem, pa se zato čini da sam možda specifična... Na radiju i u drugim emisijima je to sasvim drugačije - rekla je jednom prilikom Lea Kiš.

- Muž me je pre svega osvojio inteligencijom, on je jedan analitičan i obrazovan čovek. Kad smo se upoznali, na prvi pogled mi se dopao fizički, jer je izuzetno zgodan muškarac, sa manirima, duhovit i drugačiji od mnogih koje sam sretala - rekla je jednom prilikom Lea za "Hello" i dodala: