„Najveći fakultet koji možeš da završiš u životu, uslovno rečeno fakultet, jeste da izvedeš decu na pravi put. Lakše bi bilo peške otići u Kinu do Pekinga i nazad nego da usadiš neke vrednosti nekome ko je u pubertetu! Trudim se i dajem sve od sebe na tom polju, jako sam zadovoljan njima, mislim da su ispali dobri ljudi, a to mi je najvažnije. Uvek kažem da im najveća ambicija u životu treba da bude – ne da uspeju u životu, nego da im život uspe. To je velika razlika. Da si s ljudima koji te vole, poštuju, da ih poštuješ, da imaš samilosti, empatije u sebi, a ne da si kao morski pas, da ideš kroz život i uzimaš šta ti se sviđa i ranjavaš ljude oko sebe. To svaka budala može“, rekao je ranije Džiboni za Azra.ba, kada je otkrio i zašto ne voli da previše govori o porodici u medijima.