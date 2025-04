- Desio se život. Desilo se sve ono što se ljudima događa kada se svetla reflektora ugase. Udala sam se, postala majka, živela jedan mirniji, porodični život. I ne, nije mi bilo loše. Samo sam bila potrebna sebi na neki drugi način. Ali kroz sve te godine - muzika me nije napustila. Samo je ćutala u meni. I čekala trenutak da se vrati - rekla je ona i priznala da je na neki način to bio i njen beg.

- Jesam. I to ogroman. Ali veći strah mi je bio da zauvek ostanem zarobljena u tišini. Muzika je moj način disanja. Kad sam prestala da pevam, kao da sam prestala da postojim. I kada sam prvi put ponovo stala pred mikrofon - suze su same išle. Znala sam tada: još nisam završila. Slavica sada želi istinu. I mir. I kontakt. Želim da kad neko pusti moju pesmu, da kaže: "Ovo sam ja. Ovo je moj osećaj." I ako to postignem - to mi je više od svakog hita - rekla je pevačica, koja se sada vratila na scenu s dve nove pesme "Deset godina - Alternativa, koju je napisao novinar i urednik Aleksandar Sale Jovanović i "Krvav dijamant", čiji je autor Matija Ivanković.