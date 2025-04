Upoznala sam i Serenu Vilijams, ali moja sestra je najhrabrija, najsnažnija. Recimo, ja ne volim da vežbam javno i da me gledaju i onda vežbam kod kuće ili u hotelu. Meni je dovoljan jedan zid imam aplikaciju na telefonu i za 28 dana telo se totalno transformiše. Jas am to uradila i sa tim pilatesom sam zategla telo-ispričala je Didi.