- Ana nema nameru da se vraća u Srbiju, niti da se seli iz Nemačke. Deca tamo idu u školu i njihov život je kompletno uređen po tom sistemu. Sve što se dešava utiče na porodicu, ali to oni dobro skrivaju i tek poneku informaciju objave na društvenim mrežama. Ana je vezana za Minhen i tamo će definitivno da ostane da živi. Niko nije ni slutio da će idilična veza da pukne, te da postoji i najmanja šansa da dođe do razvoda, ali je sva prilika da se tako nešto ipak dešava. O tačnom razlogu zbog kog su odnosi zahladneli se i dalje nagađa, ali u javnost isplivavaju raznorazni detalji iz života njihovog života, što je i glavna tema u porodici - priča izvor blizak bratu teniserke.

Švajnštajger od početka 2025. godine očigledno nije više u ljubavi sa Anom. Mnogo je tu detalja koji upućuju na to da se slavni par razišao, a njihovi fanovi uveliko komentarišu zanimljivosti koje se pojavljuju na njihovim društvenim mrežama.

Poslednji je na udaru bio Bastijan, a razlog je krajnje zanimljiv. Nemački as nije objavio nijednu fotografiju sa suprugom gotovo četiri meseca! To možda ne bi bilo toliko sporno da u pomenutom periodu nije u više navrata kačio slike sa Ester Sedlaček, voditeljkom s kojom radi za jednu televiziju.

U nekoliko navrata na njegovom profilu osvanule su zajedničke fotke sa Ester prilikom komentarisanja zbivanja na fudbalskim terenima. A za to vreme ni traga ni glasa od Ane.