Jana Todorivić ima muža za primer. Pevačicin suprug Ivan Todorović barabar sa pevačicom reklo bi se da vodi računa o domaćinstvu. Biznismena smo sreli u jednom prestoničkom tržnom centru kada je bio u nabavci. Ivan je najpre kupio kolače u poslastičarnici, a potom smo ga sreli u marketu. Ruke su mu bile prepune namirnica i kutija, ali on je sve sa lakoćom to pazario.

- Poštovanje, razumevanje, tolerancija, to je najbitnije, zato moj brak traje punih 25 godina, to želim i našim mladencima. On je mlađi od mene dve godine, morao je da sluša i neke negativne komentare, bilo je ljubomore i svačega. Sada smo super, sve se promenilo kada se rodila naša ćerka. Čuvam privatni život, ko želi, on to može"