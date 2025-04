Tom prilikom je otkrila da je za intervenciju povećanja grudi saznala od Zorice Brunclik koja se u to vreme prva podvrgla ovom estetskom zahvatu.

- Zorica Brunclik je bila prva u mnogim stvarima na našoj estradi, i tada je već bila i majka i to je sigurno zahtevalo reparaciju neku, a ja sam bila devojka i prikrala se i šapatom je pitala: "Je li Zorice, gde to može da se uradi?".

- Svako za sebe misli da ima neke mane koje mora da prikrije i mi to danas radimo sa fotošopom. Ja se ne obazirem na komentare „Sva si plastična“, „Sva si izoperisana“. Gledam da prikažem sebe u nekom normalnom svetlu, ali ipak i da zadovoljim svoj ego, do sada nisam radila neke ozbiljne korekcije na licu i telu, ali prosto moramo ostariti. Stvarno su se one koje nisu bile lepe udale pre mene, ali mislim da svi vole u društvu da imaju lepu i zanimljivu osobu – kazala je Suzana i dodala da je njen suprug ponosan što pored sebe ima jednu takvu ženu.