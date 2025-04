- Moji otac i majka su u to vreme pevali i svirali po hotelima sve dok moj burazer i ja nismo krenuli u školu. Onda smo otišli u Titograd, sadašnju Podgoricu. Ćale je bio harmonikaš, pa je onda krenuo da vodi jedno kulturno-umetničko društvo, mama je prestala da peva, mi smo krenuli u školu. Iako sam se nekako loše osećao u školi, sada mi je žao što nisam iskreno rekao nešto pametno, a nisam ni glup, ali voleo sam muziku. Kada otvorim oči, odmah sam pevao. To sam pokazivao, sa pet godina sam znao da pevam tercu, znao sam da lupam sedam i devet osmina, sve je to bilo uređeno. Ćale je tada pevao u nekom hotelu i stalno su me dizali da otpevam, i ja sam to znao da otpevam. Ljudi su se oduševljavali. Išao sam u muzičku školu i bio sjajan sve do četvrte godine. U mahali u kojoj sam živeo dolazila su deca sa raznih strana i mi smo svi zajedno rasli, još kad se pojavio Brus li svaki dan je bilo ono kao karate i moj drug i ja smo se potukli, ja sam se okliznuo i pao, zadobio sam prelom šake na dva mesta. Zbog te strašne povrede nisam mogao da sviram, imao sam tri operacije i ta povreda me je pratila dugo – ispričao je Aco jednom prilikom za Grand.