Vukićevićeva je stala na "ludi kamen" kada je bila na samom vrhuncu glumačke karijere. U vreme kada se venčala sa Mitrom, Lidija je bila zvezda kultne serije "Bolji život", te je i dan danas mnogi pamte kao Violetu Popadić. Devedesetih godina prošlog veka Lidija je bila jedna od najpoželjnijih žena na Balkanu, d ok je Mitar bio jedan od najboljih fudbalera u zemlji, te nije ni čudo što je došlo do spoja dvoje mladih i uspešnih ljudi.

- Ne volim izraz samohrana majka, to mi uvek vuče na nešto jadno, nikada nisam volela da budem. Ja sam veliki i dostojanstveni borac, ja mojim sinovima nikada nisam rekla da li mi je bilo teško, to je moj problem, nije njihov. Sve sam to stojički podnela, ne kažem da je bilo lako, ali mi je taj period bio jako lep. Život je pun uspona i padova, i život je od toga satkan i nije moguće da stalno idete uzlaznom linijom, ili silaznom, tako da ako prihvatite život tako i sve je to sastavni deo života - dodala je Lidija, a onda se dotakla smrti svojih roditelja.