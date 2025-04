- To je bilo takođe negde, to je već ja mislim da je to neka prva godina srednje škole. Slučajno smo se upoznali, neki rođendan je bio koliko se sećam, davno je bilo. Bilo je u Kraljevu i to je bila neka da kažem kratka, neka veza od dva-tri meseca.

- Kosana i ja… Ideja uopšte da se mi upoznamo potekla je od moje prijateljice, a i njene prijateljice Vesne Milanović i mi smo to svakako: "Nemoj, molim te, da me upoznaješ ni sa kim", i ona isto: "Ma kakvi on" i stalno se to tako provlačilo. Vesna je bila uporna, uporna… A to je pet godina bilo unazad… U jednom trenutku je ona mene pozvala na video poziv i kao: E vidi ko mi je tu, jao ja sav pocrvene: "Ej ćao, ćao, Kosana", "Aleksandar, ćao" i: "Ajde sada da je zapratiš na instagramu" i ja sam je zapratio i to je to, ništa, nikakvi kontakti. I, u nekom trenutku tu gde ja treniram, parkirao sam auto i bila je, sećam se, neka bandera neki šraf nešto da sad ne cepam gume, ja sad idem polako i parkiram duže nego inače i zatvaram auto, ona na izlazi i vidim ja poznata: "Beše Vesnina drugarica?, "E, beše i tu je to..." - rekao je Aleksandar u jednoj emisiji.