- Kad smo se upoznali‚ ona me je jednom prilikom vozila kolima, i sećam se da je imala neki super, besan auto. Vozi me, a ja čisto da otvorim ladicu i da vidim šta ima napred, kad ono neki divljaci, CD-ovi na kojim ništa ne piše, i vidim, moj CD! Kažem: “Čekaj, čekaj, pa ti slušaš mene”! I to je presudilo. Nešto sam se malo dvoumio jedno vreme, ali kad sam video CD to je bilo to - rekao je Željko.