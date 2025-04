- Tokom popularnosti nisam razmišljao ni o čemu, zato što me to nosilo, to je bila baš ogromna popularnost i nisam imao vremena da razmišljam. Neke stvari sam radio i bez razmišljanja. Živelo se opušteno, bio sam svestan te popularnosti, gde god se okrenem samo čujem 'Sloba Vasić', i danas me ljudi na ulici sreću i znaju moje pesme. Otvorio sam svoj muzički studio i trenutno radim na novim pesmama, želim da izbacim nešto što je krajnje kvalitetno i dobro. U poslednje vreme svi izbacuju rumbe, samo da je komercijala, a ja to ne bih. Imam jednu lepu pesmu o Kosovu, pisao sam i muziku i tekst, voleo bih da to traje malo duže.