- Čitala sam da se Lepa Lukić naljutila kad su je pitali jel napisala testament i kupila grobno mesto. E pa ja ne bežim od toga. Biće to u Beogradu, na Bežanijskom groblju. Iako sam se od bivšeg muža Ace razvela pre 18 godina, jer me je prevario, ja sam ipak odlučila da kada umrem budem sahranjena u istu grobnicu sa njim. Ipak sa tim čovekom imam dvoje dece Itanu i Sašu. Verovatno će sad mnogi i da me osuđuju, ali baš me briga, to je moja konačna odluka i kraj - otkrila je jednom prilikom Nada.