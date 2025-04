- S obzirom na to da sam se puno puta povlačila, pa se vratim, tako da mislim da je sada vreme da svojoj publici mogu da dam 100% sebe. Nekako, bilo je dosta, dosta nekih životnih situacija u životu koje su me ometale da se fokusiram na svoju karijeru, a u tome svemu naravno i obrazovanje, škola... Uvek sam htela da završim fakultet uporedo sa svim onim što sam u muzici radila. Svih ovih godina sam prisutna na terenu, ali nije me bilo u ovom smislu da snimam nove pesme i da nekako prezentujem i pravim svoj identitet u muzici - istakla je pevačica.