- Nemam dečka, slobodna sam. Ja sam skoro raskinula vezu koja je trajala 11 godina. Pričali su da sam izmislila nekog "Džukelu", ja kad bi vam pokazala tu Džukelu popadali bi svi u nesvest. Mi smo ostali u nekim odnosima, poštovanje, drugarstvo. Ja sam otišla jer su se emocije ugasile. Nije bio mlađi, ali neću da pričam o njemu. Ja ga nisam krila i stalno sam pričala o njemu, ali on ima ozbiljan posao i nije za slikanje. Ja sam to poštovala - rekla je Zorica, pa otkrila kako je saopštila svom partneru da prekidaju odnos

- Lepo sam sela i rekla. Ljudski je to. Skuvala kafu, sela i rekla. Nisam nikog prevarila, a ni ne praštam prevare. Mi smo ostali u odličnim odnosima. Ja sam dugo bila u rijalitiju, njegova česta putovanja zbog posla. Mislim kod mene je " Ili jesi ili nisi u mom životu". Mi smo hteli to da ozvaničimo, da budemo u braku, ali vreme je učinilo svoje. Sela sam i rekla ovo više ne ide ovako. Navika me još vuče njemu, jer kad ujutru skuvam kafu prvo se uhvatim za telefon njemu da pišem. On će uvek bio deo mog života kao i ja njegovog- poručila je pevačica.