Ali Gospod je odlučio da te uzme, da ti konačno pruži odmor. Bio si više od dede. Bio si moje utočište, moja tišina kad sve oko mene viče. Kada sam prvi put pevao pred hiljadama — ti si bio taj koji si mi verovao najviše. Taj trenutak kada si potrčao s bine da me zagrliš… i slomio nogu od sreće — svi ga pamte. Ja ga nosim u srcu. I nosiću ga dok dišem. Radio si do poslednjeg dana, neumorno, kao da si znao da vreme curi… U svakoj tvojoj borbi bilo je ljubavi. U svakom tvom pogledu — ponos. U svakom tvom zagrljaju — sigurnost. Grlio si jako. Srećan sam što je moja ćerka Marija, tvoja praunuka, imala priliku da te upozna. Što si mogao da je pogledaš, da je pomiluješ, da osetiš tu novu dušu naše porodice. Uvek si me prvo pitao "Gde je moja Maka, moja ljubav". Voleo bih da ste imali još trenutaka. Još osmeha. Da je zapamtiš duže…Da te pamti dublje. Ali i to malo što ste imali — biće večno urezano u meni. Počivaj u miru, deda moj. Zauvek tvoj ponosni unuk, Sloba. - napisao je pevač.