- Ja sam želela da imam porodicu, decu, muškarca, sve što uz to ide, tri puta sam probala, i tri puta nisma uspela, a znaš šta tebi želim? Želim da ti se nikada ne desi što i meni. Želim da ti ljubav traje zauvek, i želim ti sve o čemu sanjaš. Hvala ti što si došla na moj koncert iako važim za nekog kom to nije uspelo, jako si hrabra devojka - rekla je Nataša Bekvalac.

Pevačica ne krije da su joj one najveće bogatstvo.

- Ja sam u roditeljstvu sama. Ta uloga mi je najvažnija, kao i svakoj normalnoj ženi. To je energija koja te poprilično obuzima. Maksimalno sam posvećena i poslu koji radim već 20 godina na vrhunskom nivou. To su dve stvari koje me ispunjavaju i obuzimaju. Muskarac mora biti magičan da bih mogla da ga uglavnim u svoj raspored - rekla nam je nedavno Nataša.