Imala je još nekoliko veza, a potom se udala za Čarlsa Pirsa sa kojim je dobila decu, ali su se razveli

Slušaj vest

Ela Dvornik, ćerka pokojnog Dina Dvornika, često otkriva pojedinosti iz svog privatnog života, a sada je otkrila detalje traumatičnih iskustava koje je imala.

„U srednjoj školi sam imala dečka s kojim sam bila dosta dugo, godinu, godinu i po, možda i dve, ne znam. I bilo nam je stvarno super, sve je bilo dobro, ali on se samo prestao javljati jedan dan. Doslovno ni poruka, ništa, znači ne odgovara čovek ni na šta. Ne znam je li se to ikome dogodilo, to je grozno. Ja mislim da nisam goru duševnu bol u tom periodu osetila osim toga. To je trajalo negde dve nedelje i ja sam doslovno ‘pukla’. Dobila sam grip, pričala sam s mesecom, nisam mogla da spavam, nisam spavala 10 dana. Mene je to toliko istraumiralo“, započela je Ela u svom novom videu.

Ona je objasnila i da se kasnije našla sa tim dečkom i saznala da je razlog svemu tome – druga devojka. Dvornikova je bila očajna, te je počela da izlazi sa raznim muškarcima i imala je poremećaj u ishrani.

„Valjda sam bila očajna. Najbolje je kad ne tražiš, pa ti se dogodi, ali ja sam stvarno tražila, meni je stvarno trebao neko. Samo sam htela da me neko voli“, iskrena je ona.

„Dolazimo do moje druge veze. Neću imenovati nikoga, jer su nebitni. Upoznala sam tog jednog dečka u nekom klubu, on je tamo radio. On nešto gleda mene, ja nešto gledam njega, simpa, harizmatičan, malo je drugačije izgledao… I mi se nešto krenemo viđati i sad, pazite ovaj prvi red flag, koja sam ja budaletina…“, nastavila je ona priču o svojim vezama i istakla da je on od nje krio da je u vezi, te da joj je kasnije u klubu jedna devojka rekla da ju je taj dečko ostavio zbog Ele.

„Ja sam njemu to rekla, a on je, naravno, govorio da je ludača, a svi znamo da nije ludača. Taj odnos je bio grozan. Psihičko, fizičko, seksualno maltretiranje. Gaslight, manipulacije… Sve što možete staviti ispred zlostavljanje, meni se dogodilo. I događalo se dugo. Ja sam to trpela zato što ja nisam znala da postoji bolje. Zavoliš čoveka jer ima dana kada je bio dobar i onda živiš za te dobre dane“, dodala je influenserka.

Foto: Printscreen/Instagram

Imala je još nekoliko veza, a potom se udala za Čarlsa Pirsa sa kojim je dobila decu, ali su se razveli. O tome nije želela mnogo da govori, a onda je rekla kako je odlučila da pronađe sebe.

„Morali smo da se razdvojimo i, kad smo se razdvojili, viđala sam se s nekim ljudima, htela sam videti kako bi mene percipirali muškarci s ovim životom koji sad vodim. I počela sam da primećujem u tim upoznavanjima, dejtovima, neke osobine koje nisam mogla primetiti kad sam imala 20 godina. Dobila bih loš osećaj oko nekoga, oni su svi nešto hteli…. Rekla sam da želim sebi da dam vremena da upoznam nekog, da prođe ta zaljubljenost, a ne da odmah ulazim u neku vezu i upoznam osobu tek nakon devet meseci“, dodala je Ella i zaključila:

Foto: Print Screen

Foto: Prinstscreen/ Instagram

„Muškarac koji je sam s 38 godina i traži 20-godišnjakinju ima neke nesigurnosti, jer žene koje imaju 34 godine su emocionalno inteligentne i prođu pogledom kroz tebe i znaju te, a to ne odgovara osobi koja glumi. Zato što ne žele da ljudi znaju šta skrivaš, a devojke od 20 godina traže stabilnost i sigurnost i njih je lako oblikovati“.