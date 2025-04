- Ja sam veš mašinu kupila tek u trudnoći. Do tad sam to odbijala... Fuj! Kućni poslovi.. Mislim nemam problem s tim, ali ja naprosto radim ko konj i ne pada mi na pamet da kući još glumim domaćicu. Ne moram, neću, tačka! Ja da vidim peglu ja bih se smrzla. Ja ne znam šta je to. Pre neki dan je moje dete otišlo u goste i prvi put videlo mikser. Ja ne kuvam, ne peglam. Kod mene sve izgleda kao apoteka mi imamo gospođu koja se tim bavi. Može se jesti s poda. Ali kad sam se porodila nisam imala nikakvu pomoć, sve smo radili sami. Meni je super što mi je ovakvo radno vreme. Ja kad dođem kući ja ne moram ništa da radim. Samo se igram s detetom. Ručak je spreman, stvati opeglane, sve je čisto. Ja nijednu minutu svog slobodnog vremena ne provodim da bih nešto radila. Posvećena sam samo svom detetu - rekla je Maja Šuput u emisiji "Mame kod Lane".