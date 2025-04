- Nisam za laži u odnosu. Kao klinac sam se služio, negde sam igrao igrice i vodio sam se time ako ubijem devojku i srozam njeno samopoštovanje. To su pogrešni temelji u samom startu. Ne bih voleo da se moja partnerka služi tim stvarima. Nisam za to ni da ja lažem. Ne primenjujem te stvari. Misliš u tom momentu: ''Zašto sebi unosiš nemir taj dan'', umesto da priznaš pravu stvar, a ona sazna, laž postaje sve veća - rekao je Mateja.

- Saznala sam crnu stvar, tešku i prljavu. Mi smo imali sjajan odnos. Nije bela laž, ako sam mogla da odgovaram krivično. Imao je 23 godine i ubeđivao me kako mi treba da budemo zajedno, to je bila bela laž. Drugarica ovde iz rijalitija, koja je spavala sa mnom, nije našla za shodno da mi kaže da je spavala sa njim. Nije me prevario, to je bilo pre mene - rekla je Ena.