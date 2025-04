- Ne, Anita i ja nismo u emotivnoj vezi. Družimo se ovako ponekad i to je sve, ali nismo zajedno - objasnio je Filip za Pink.rs.

Koliko je Filip bio zaljubljen u Ružicu svedoči i to , da joj je oprostio kada je u medijima procurila fotografija posle odnosa sa jednim pevačem. Đukića ova nemila situacija ni najmanje nije potresla, te je tada u izjavi za medije istakao da je svestan da Ružica ima svoju prošlost, kao i on sam.

"Video sam sliku, ali to me ne zanima! Naravno da je imala prošlost pre mene i da je imala momke, kao što sam i ja imao devojke. Nije mi bitno šta je radila pre naše veze, to mi stvarno ništa ne znači. Jedva čekam da se završe "Parovi" i da napusti vilu, već mi nedostaje", pričao je tada zaljubljeni Đukić.