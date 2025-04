- Ja sam kao jedan od deset umetnika dole u Crnoj Gori koji su dobili penziju na državu, kao zaslužnih ljudi iz Crne Gore tako da to ide nekim svojim tokom. Iskren da budem, ja to nisam ni tražio - rekao je Edo, pa je potom dodao:

- Nisam ja nikad radio ništa drugo sem muzike, što sam pevao i svirao. To je negde moj život i, hajde da kažem, ne mogu reći da je novca bilo u izobilju, ali sam imao za jedan solidan, pristojan život. Ja i sada kažem, da ne znam koliko para imam, opet bih živeo kao i do sada“.

- Nisam bio gitarista, svirao sam bubnjeve, klavijaturu i harmoniku. Pa, lako. Znate kako, to je ono – stepenica po stepenica. Iskreno, nisam sebe video kao pevača do neke 16, 17 godine, ali eto, to se negde, uglavnom, kad nam je falio pevač, ja uzmem pa otpevam jedan blok, pa su me terali: ‘Hajde, Edo, otpevaj’. Tako da, eto kroz to sam počeo da pevam i eto, posle toga mi ostade profesija - rekao je pevač ranije.