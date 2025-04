- Sve što je bilo do mene, ja sam uradila. Došlo je do nje, čulo je, rekla sam sve šta sam imala - rekla je Draganina majka Gorica Stojančević danas, pa se nadovezala.

- Slušala sam šta su pričali tokom "Pretresa nedelje". Kako je to ko shvatio, to nije do mene, ja da sam drugačije napisala... Stvarno joj je bilo loše, iako neki pričaju da je iscenirala. Neka slušaju šta je Mateja sinoć rekao, ja sam baš tako mislila - objašnjava ona i poručuje da situacija neće izači na dobro.