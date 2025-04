- Moj rođak je radio u bioskopu, a tad je bila era postera i ja sam dobijao neke postere iz tog kina i u nekom trenutku se pojavio časopis ‘Bravo’ koji je imao postere, a to nije svako mogao ni da ima tada. Ne znam kako sam ja to nalazio i u jednom trenutku sam napravio logo i flajere polepio po celoj mojoj ulici i napravio prvu posteroteku. Znači ja sam prodavao postere, dođeš i biraš. Od Brus Lija do Čak Norisa i tako sam zarađivao neke pare. Ovo sam prvi put sad ispričao. Znao sam da prodam, uvek sam imao neke svoje štandove- sa osmehom se prisetio pevač.

- Bukvalno sam radio sve što rade automehaničari, od skidanja menjača, točkova, do sortiranja zimskih i letnjih guma, i tako dalje. Sve sam to radio od voje četrnaeste do neke osamnaeste godine, uporedo sa svim drugim obavezama. Dobijao sam džeparac, nekad me neko časti i ja tu nešto i zaradim, ma meni je bilo super.