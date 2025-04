Kaja Ostojić dovela Miloša na njegovu proslavu, a da on to nije ni znao! Kaja Ostojić organizovala je u strogoj tajnosti rođendansku žurku u čast proslave 41. rođendana njenog supruga, a šok na licu kada je ugledao svoje najbliže prijatelje i porodicu, izmamio mu je osmeh na lice.

Da je za ljubav i sreću potrebno tako malo, dokazala je Kaja Ostojić (42), koja je pre dva dana upriličila intimnu proslavu rođendana najvažnijem muškarcu u njenom životu. Kako je otkrio izvor blizak pevačici, ona je u strogoj tajnosti pozvala Miloševe najbliže prijatelje, saradnike, kumove i članove porodice i rekla im da to Milošu ni slučajno ne govore.

- Kaja i Miloš se obožavaju i proslavljaju sve bitne datume. Obeležili su i dan kada su se prvi put videli, pa poljubili, ali i dan kada su se pre godinu dana verili. Prijatelji sa njima zbijaju šale da stalno izmišljaju razloge za slavlje, ali oni jednostavno slave ljubav i ne žale novac da sa svojim najbližima to obeleže - ispričao je izvor koji je prisustvovao rođendanskoj žurki.

- Došao je u bermudama, majici i patikama, potpuno nesvestan da je centralna ličnost u restoranu u kojem su svi gosti njegovi. Ali i da je znao, slično bi se obukao, jer je on potpuno neopterećen tim stvarima. Uživa da se oseća komforno, a formalnosti ga nikada nisu zanimale - ispričao je dobro obavešteni izvor.

Žurka je potrajala do duboko u noć.

- Nikada se nismo hvalili materijalnim stvarima, jer one nama zaista ništa ne znače. To što smo nas dvoje zajedno i što se radujemo sitnim znacima pažnje bitnije je od svega drugog. Naravno da sam mu nešto poklonila, ali to, kao i šta sam mu poželela, neka ostane naša mala tajna.