- Jedno vreme su nam u salon dolazile tri devojke koje su imale istog momka, a to nisu znale. Mi smo znali, sve tri su nam pričale o njemu, svaka je sa takvim oduševljenjem pričala o tom čoveku. Razmišljala sam da li je moguće da on stiže na tri strane i da su sve presrećne. Sa jednom pravi decu, drugu hoće da ženi… To je najšokantnija priča. Htela sam da ih spojim, ne da im kažem, ali da ih spojim, same bi one počele da pričaju i skapirale bi jer je on specifičan. Međutim, majka i devojke koje rade u salonu su mi rekle da to ne radim, da se ne bi čupale u salonu - rekla je pevačica.