- Više nisam mogla da pevam, nije mi bilo ni do čega. Smrt brata me je potpuno uništila. I danas osećam veliku prazninu. Uvek je voleo da me vidi nasmejanu i lepu, zvao me je “Moj crni labude”... Posle njegove smrti bila sam emotivno ubijena, mislila sam da će mi biti lakše uz alkohol - navela je pevačica u jednom intervjuu.