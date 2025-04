- Bilo šta što bi se radilo danas, to ne bi bilo to. Mi možemo da napravimo ne jedno nekoliko dobrih pesama u onom fazonu koji je bio u 90-ih godina, to ljudi traže dosta. Svi koji me zaustavljaju u ulici, pa svaki treći kaže daj snimite nešto novo, međutim, znam da to ne bi bilo to i da bi možda time, ne mogu da kažem upropastio karijeru, ali mogu da kažem da bi sigurno malo spustio onaj nivo popularnosti koji je, koji je, eto, ovo što kaže kolega Ivan, dobrih neosvetljenih godina - rekao je dr Igi, koji je danas instruktor skijanja i ima visoku licencu crnogorske asocijacije, koja je priznata svuda u svetu.