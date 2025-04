Svetski mjuzikl “Fantom iz opere” premijerno je izveden u Beogradu 22.04.2025. u rasprodatom Sava centru uz ovacije publike. Posebno oduševljenje izazvalo je uživo izvođenje čuvenih numera: "The Fantom of the opera", "Angel of music", "Think of me" i "The music of the night ", a posebna atrakcija bio je čuveni luster koji je prouzrokovao prave uzvike publike tokom scene u kojoj se “razbija”. Sam po sebi, luster “Fantoma iz opere” ušao je u istoriju kao jedan od najupečatljivijih trenutaka ovog spektakla.