- Neprofesionalnost me izluđuje. Kašnjenje je okej, ali kad biraju pitanja, kad biraju goste sa kojima će sedeti, tada znam da se iznerviram. Čim sam te osobe pozvala, bitni su za gledanost, ali to su zvezde, tačnije zvezdice sa svega dva tri hita. Verujem da je to njihova nesigurnost. Komplikovanije su pevačice, iskrena da budem. Bude i glumaca koji su nezgodni. Mi godinama zovemo neka velika imena, pa uvek odbijaju - rekla je Bojana, a onda otkrila na koji način bira goste.

- Nemam informacije da je neko odbio da vodi program sa mnom. Očekivala sam da će neko doći, ali do toga nije došlo. Čelnici Pinka su očigledno shvatili da ja to radim sama. Opravdala sam očekivanja, čak sam se i bolje pokazala sama na terenu. Možda od septembra dobijem pojačanje. Joj, teško pitanje. Mislim da bi Milan Miloševiić bolje to odradio. Znam ga više godina, eto i Darko je super. Mislim da bi to bio pogodak, nikad se ne zna od septembra - navela je ona.