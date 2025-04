U pitanju je Simona Milošević takmičarka iz Zvezda Granda

Slušaj vest

Pevačica Seka Aleksić nedavno je otkrila kako je pesma koju je ona kupila završila kod njene koleginice. Seka je tada istakla da se šokirala kada je čula da je njena koleginica snimila tu pesmu, jer ju je ona uredno platila. U pitanju je Simona Milošević takmičarka iz Zvezda Granda.

- Iskreno, ja sam se prvo šokirala kad sam čula da je neko snimio tu pesmu. Ja sam od Dragiše Baše pre devet ili deset godina kupila nekoliko pesama i zaista one su dugo stajale. Nisam ih snimila i kada sam slučajno na Instagramu to čula u nekom trenutku, neko mi je poslao ništa nije slučajno ,u stvari, šokirala sam se. Ušla sam na mejl i vidim da je to ta pesma koju sam ja kupila, zvala sam Bašu i on je bio u fazonu: "Pa ti to dugo nisi izdala, pa evo, ja ću tebi napisati nešto drugo." Ja sam toliko bila ljuta da sam rekla: "Nećeš mi napisati nešto drugo, nego ćeš mi vratiti novac." Ja sam tebi dala novac. Ne možeš ti meni da nudiš sada nešto, a nisi me pitao. Bila sam ljuta. Ali sam ipak pravična i u pravu sam, što sam tako odreagovala. Baša i ja smo vrlo slični, temperamentni smo i vrlo brzo smo to rešili - rekla je ona.

1/11 Vidi galeriju Seka Aleksić Foto: Petar Aleksić, ATA images, Kurir

- Ja sam rekla: "Baša, vidi, ja te pesme zaista nisam dugo izdala, ja sam taj novac zaboravila i od srca toj devojci poklanjam, tačnije, ja sam to platila." Platila je i ona. Nakon toga još jednu pesmu sam joj poklonila koja mi je takođe bila u tom mailu a koja je takođe Bašina. Rekla sam joj: "Vidi, takva je situacija ispala, ja sam sa Bašom to rešila, evo ti ova pesma koja je takođe rađena u tom istom periodu, poklanjam ti." Još jedna pesma je bila koja se zove "Narkotik," nju sam izdala na prošlom albumu. I ona je, devojka bila šokirana. Ja nju ne znam ali sam videla da je devojka jako kulturna, fina, lepo peva. I rekla sam: "Poklanjam ti to od srca, možda je tako suđena da bude tvoja. Ako ćeš ti nešto sa njom napraviti i ako će ti doneti nešto ja sam duplo srećna, zato što je to meni stajalo na mailu, a to nisam iskoristila - rekla je Seka.

"Ispao je fer prema meni"



- Sa druge strane, Baša je ispao fer prema meni kada su neki coveri u pitanju za YouTube. Tako da smo svi to sve rešili, ali je svakako jedna lepa priča. Možda na mailu imam još nekih pesama koje sam planirala da tako nekim od kolega poklonim, zato što sam to jako davno kupila, ali sve je to kvalitetno i dobro, samo se nekako moj stil promenio. Ne uklapa se. A to stoji, plaćano je, tako da od srca je to urađeno. Spontano je bilo vrlo. Hvala, i ona je to mislim ispričala, devojka, verovatno da mene pohvali, zato što je to zaista lep gest. Ne može danas svako da vam pokloni pesmu. Pesme su danas astronomski skupe, pre svega. Tako da, eto, drago mi je. Prvo drago mi je zbog Baše da su te pesme konačno izašle. On je jako verovao u te pesme, ali ja ih eto nisam izdala - rekla je Seka nedavno za "Telegraf".

Seka Aleksić vežba: