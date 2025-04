- Inače, imam neku averziju prema tim slavnim sportistima u tim njihovim sportskim brakovima i tim post karijerama kada izučavamo njihovo stanje bankovnih računa, koju vilu imaju, koliko dece... Oni deluju suviše otuđemo i nadmeno, zaborave odakle su potekli, navijači ih ne zanimaju, osećaju se kao da nisu sa ove planete. Meni to izaziva averziju. To se odnosi i na ovaj bračni par. Dakle, Švajnštajger nije Bekenbauer, nije bio igrač tog kalibra da bismo ga takvim smatrali u Srbiji. On je bio reprezentativac, jedan od Bajernovih igrača, dakle nije bio neka svetska klasa. Ana Ivanović je osvojila jedan Gren slem, rano je stala sa karijerom, a za nju se pričalo da će biti najbolja igračica sveta. Došla je do vrha, posle toga je krenula karijera u pad i ona je krenula u druge vode.