Tanja je danas organizovala "Meet and Greet" akciju "Upoznaj Tanju", gde je za svoju najverniju publiku, koja je došla da se upozna sa njom, pripremila brojna iznenađenja.

Velika masa ljudi koja je pohrila u dvoranu "Spens" bila od je 7 do 77 godina (svih starosnih dobi) ne bi li se slikali sa svojom omiljenom pevačicom.

Kako je za ovo druženje sa Tanjom od strane njene publike prevazišlo sva očekivanja, folk zvezda je odlučila da to postane tradicija kada je ona u pitanju. Samo pet dana kasnije, Tanja će napraviti "Meet and Greet" ili ti akciju "Upoznaj Tanju" u rodnom Smederevu i to 29. aprila.