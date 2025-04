Slušaj vest

Na samom početku emisije Milica Dugalić se osvrnula na svoje učešće u Eliti 8, nakon čega je nastavila da analizira trenutne ukućane Bele kuće. Progovorila je o tome kakvi su pojedini takmičari, o tome ko je razočarao i na koji način.

Ko Vam je glumio prijatelja?

- Ivan i Jelena su ratovali od početka. Onda sam ja počela da razgovaram sa Jelenom, te smo našle zajedničkim jezikom. Pronašle smo toplinu. Pričale smo o nečemu što obogaćuje nas. Kasnije su mi poslali, da govori da sam dosadna. To nije dosadnost nego upornost. Upornost da bi razumeli i shvatili. Ona me očarala, pa razočarala. Očekivala sam se će lajati i olajavati ženu sa kojom sam ja ratovala. Priklonili su se ženi koju sam ja, nazvala uličarkom, jer se koristi uličarskim jezikom. To je Kačavenda. Rekla sam joj da vrati glavu konju, jer je sva konjska. Uvek će ostati konjska glava. Meni je žao Kačavende jer ne vidi sebe. Mozak od 50 godina, pa srce, bolesni bubrezi od 50 godina. Kakvog te Bog dao,k takav jesi. I ja ću da smršam, za inat. Da budem zgodna ali bez lekarskih intervencija. Ne mogu da budem zgodnija od nje, jer se ona bavila sportom, visoka je - rekla je Milica.

Izanaliziraj nam Jelenu Ilić. Na koji način te očarala, a na koji razočarala?

- Videla sam jednu lepu i zgodnu ženu, koja ima tužne oči i tužan osmeh. Videla sam da ima neki problem. Uvek je na ivici pucanja, ali ne može da se otvori. To je njen suprug koji živi za rijaliti program. Empatija kod njega ne postoji. On je društven čovek. Nije od onih koji se zatvaraju. Ume ozbiljno da provocira. Jelena mi je rekla: "On je isterao mog dečka iz rijalitija", pitala sam je "Ko je udario koga", a onda mi je odgovorila: "Uroš njega". Njegov ostanak u rijalitiju je broj jedan - rekla je Milica, pa dodala:

- Gastoz me je razočarao. Sedeći pored njega, šta sve čujem, nemate predstavu. On kad kaže ispadne humor. On nije humorističan, on je sarkastičan i drzak, prepotentan - rekla je Milica.

