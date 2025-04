- Ja sam svuda zapravo, na četiri adrese, ali mi je oaza mira Imotski, definitivno. Raj, to je moj raj. To je moj odmor, jako sam srećna tamo. Moguće da ću tamo doživeti posednje dane, ali sa mnom se nikad ne zna, ja sam ptica selica. Ja nisam nikad bila neto ko je odrastao samo u jednom dvorištu, u jednoj ulici i to je to. Za mene je celi svijet na neki način moj dom. Svugde se lepo osećam zato što imam otvoreno srce i mozak. Ne smeta me što neko drugačije govori, drugačije jede, drugačije se odeva. Bitno je da imamo taj neki ljudski stav i poštovanje, rekla je Neda Ukraden za Story.hr.