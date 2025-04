Pevača su mediji nakon mnogo godina imali prilike da sretnu u Beogradu na konferenciji u susret fesitvalu "Beogradsko proleće", a on je otrkio gde je i šta radi sve ove godine.

- Ja ću reći da ja u Hrvatskoj radim svakog vikenda, snimam sada nove pesme da bi me eto opet region upoznao i zavoleo kao nekada. Uželeo sam se svega ovoga. Evo me ovde, i taj neki moj povratak biće upravo na ovom festivalu - rekao je Ćenov za Svetski radio , a onda je prokomentarisao i današnji stil muzike



- Primetio sam da više nema emocija, nema romatike. Zaljubljivanja, patnje, današnje pesme taj trep je odraz današnnjih klinaca gde je strašno bitna lova i imidž. U moje vreme je vredela samo pesma. A i danas je marketing mnogo bitniji nego pesma. Ako ti nešto izreklamiraš to postaje, tako kako sad kažu viralno i ti si dobio pažnju i to je to.