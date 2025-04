Pevačica Sara Reljić (28) ispričala je kako je svojevremeno doživela veliku neprijatnost kada na nastupu nije primetila da su joj se videle grudi, odnosno da su "ispale" is dekoltiranog stajlinga, a ona to nije ni primetila.

Kako je objasnila, njoj je momak iz publike pokušao da ukaže na to da joj je spala haljina i da se vide intimni delovi tela, ali ona nije razumela šta želi da joj kaže.

- Pevam ja i lik iz publike mi pokazuje na grudi. Ja mu kažem: "Sram te bilo", on nastavlja, ja mu na mikrofon viknem: "Jesi realan, sram te bilo!" - rekla je Sara i nastavila:

- On meni prilazi i kaže: "Ispala ti s**a". On je čovek meni hteo da pomogne, a ja sam pola sata pevala tako sa tom ispadnutom... atrakcijom, ali Bože moj. Hvala Bogu, nije bilo nikog da snimi. Ne znam kako se to desilo - ispričala je Sara u emisiji "Amidži šou".