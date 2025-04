"Presrećan sam što će uskoro izaći moje nove dve pesme. Jedna je čekala četiri godine da ugleda svetlost dana i mislim da je sad pravo vreme za nju. U pitanju je jedna prelepa balada sa jako emotivnim tekstom, na koju sam veoma ponosan jer je to moja prva autorska pesma. Što se tiče druge pesme, to je pravi letnji hit! Grčki ritam, morski vajb, a tekst ljubavni - šta više da kažem, osim da je to savršena kombinacija koju jedva čekam da podelim sa publikom. Spotovi za obe pesme su veoma dobro osmišljeni i uložili smo u njih puno vremena, truda i energije. Mislim da će publika to prepoznati", kaže David i najavljuje druženje sa publikom: