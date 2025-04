- On je lud, on je blesav skroz, znači ja ću da poludim sa njim - počela je Sandra, pa nastavila:

- Napravio mi je haos na nastupu, krenuo je da me poljubi. I što je najgore, on mene zove sutradan i viče meni: "E, kao, gde si?", ja rekoh: "Ma evo me", ne znam ni gde sam bila. Kaže on: "A, kakav marketing, jesi videla?", ja kažem: "Budalo!", ljudi nemaju pojma kakav je.