- Čovek koji je rodom iz mog sela 10 godina je govorio da mu je želja da u kafani umre uz svirku mog orkestra. Verovali li ne, to se u Italiji desilo, čovek je preminuo na muzičkoj zabavi tokom svirke. Znači, toliko muzika može da pomeri ljude iz centra da čak odvede ljude i u to – ispričao je jednu tužnu epizodu iz karijere.

- Često me rasplače muzika, ali se to uglavnom dešava kada sam sam u autu i kada se vraćam sa nekog nastupa. Jer tada vam nekako prolazi život kroz glavu. Ja imam troje dece, imam i unuka. Nekako su oni rasli da nisam mogao da ispratim njihovo kompletno detinjstvo i to su stvari koje mene najviše pogađaju. Obično plačem u kolima za tim nekim životom koji je prošao… Dok sam shvatio da sam otac, ja sam već postao i deda – otvorio je dušu Borko.

-S obzirom na iskustvo i koliko radim nikada mi se do sada nije desilo da mi neko da broj godina, ili koliko imam ili manje. Obično je to više zato što jako dugo radim. Od svoje 13. godine sam na veseljima, aktivno na koncertima, svirkama, u poslu i osećam se ponekad kao da imam 60 (smeh) i da se kao bližim kraju karijere. Ali naravno da nije tako, trudim se da svoje godine nosim najbolje što umem – dodao je muzičar.

-To je tačno, ali je toga mnogo više bilo u vreme kada sam ja bio u dvadesetim. Tada je bio aktuelan neki čep u muzici da je čak bilo i sramota svirati harmoniku. Svim silama sam se trudio da to promenim, a i mnoge moje kolege su to činile i mislim da smo harmoniku vratili na mesto na kojem i zaslužuje da bude. Često imam nastupe i u diskotekama i klubovima širom Evrope i oni su uvek popunjeni. Publikla dolazi, voli to da sluša tako da to više nije sramota. Malo smo te kompjutere uspeli da pobedimo i trduim se i radim na tome da potpuno vratimo „žive ljude u posao“, da se tako izrazim. Borba jeste teška i velika, ali nadam se da ćemo da uspemo. Jedan od ozbiljnih mojih saboraca u tome jeste i Aca Sofronijević koji je godinama svirao u „Nikad nije kasno“ – zaključio je Borko.